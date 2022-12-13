"Як її випустили з України?": скандальна українська ведуча Панченко приїхала до окупованого Донецька

"Як її випустили з України?": скандальна українська ведуча Панченко приїхала до окупованого Донецька

Українська телеведуча Діана Панченко, мабуть, визначилася з позицією та приїхала до Донецька.

Відповідна публикація та фото з'явилася у її Telegram-каналі.

"8 років я отримувала цілком справедливі повідомлення із запитанням: "Чому ви не приїдете на Донбас?" Я на Донбасі. Там, де маю бути. Подробиці скоро", - написала Панченко біля фото зі знаком "Донецьк - місто герой".

Крім того, у коментарях журналістка додала, що була і в окупованому Маріуполі.

"Одним словом - зрадники є скрізь", "А як і для чого її випустили з України? Прикордонники куди дивилися?", - пишуть українці у мережі.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі назріває соціальний бунт – мер міста розкрив деталі.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Не вистачає тільки каталізатора. Учора вночі йшов дощ у багатьох просто в квартирах. Тепла немає. Наступний мороз може вивести людей на вулиці. Революція розпачу на марші...", - йдеться у повідомленні.

"Куди звернутися по допомогу?", - пишуть мешканці Маріуполя в окупації.


Юлия Александрова, politeka.net





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