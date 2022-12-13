Понад 95 тисяч окупантів ліквідовано з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну

За добу було знищено півтисячі окупантів та 17 одиниць військової техніки противника, інформує ZN.ua.

Понад 95 тисяч окупантів ліквідовано з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну
© Укрінформ

Ситуація на фронті лишається напруженою, найзапекліші бої тривають на бахмутському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити та захопити місто. Проте відчайдушні спроби загарбати більше українських територій призводять до втрат у живій силі та техніці окупантів. Пресслужба Генерального штабу ЗСУ опублікувала оновлені дані щодо орієнтовних втрат росіян за 293 дні повномасштабної війни.

За добу Сили оборони України знищили півтисячі окупантів та 17 одиниць техніки, а саме:

  • особового складу ? близько 95260 (+500) осіб;
  • танків ? 2966 (+0) од;
  • бойових броньованих машин ? 5930 (+2) од;
  • артилерійських систем – 1931 (+2) од;
  • РСЗВ / MLRS – 404 (+7) од;
  • засоби ППО ? 211 (+0) од;
  • літаків – 281 (+0) од;
  • гелікоптерів – 264 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0);
  • крилаті ракети ? 592 (+0);
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5) од;
  • спеціальна техніка ? 170 (+1).

Дар’я Кєпова, ZN.ua





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