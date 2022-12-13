Понад 95 тисяч окупантів ліквідовано з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну

Ситуація на фронті лишається напруженою, найзапекліші бої тривають на бахмутському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити та захопити місто. Проте відчайдушні спроби загарбати більше українських територій призводять до втрат у живій силі та техніці окупантів. Пресслужба Генерального штабу ЗСУ опублікувала оновлені дані щодо орієнтовних втрат росіян за 293 дні повномасштабної війни.

За добу Сили оборони України знищили півтисячі окупантів та 17 одиниць техніки, а саме: