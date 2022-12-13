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2022-12-13
Понад 95 тисяч окупантів ліквідовано з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну
За добу було знищено півтисячі окупантів та 17 одиниць військової техніки противника, інформує
© Укрінформ
Ситуація на фронті лишається напруженою, найзапекліші бої тривають на бахмутському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити та захопити місто. Проте відчайдушні спроби загарбати більше українських територій призводять до втрат у живій силі та техніці окупантів.
За добу Сили оборони України знищили півтисячі окупантів та 17 одиниць техніки, а саме:
- особового складу ? близько 95260 (+500) осіб;
- танків ? 2966 (+0) од;
- бойових броньованих машин ? 5930 (+2) од;
- артилерійських систем – 1931 (+2) од;
- РСЗВ / MLRS – 404 (+7) од;
- засоби ППО ? 211 (+0) од;
- літаків – 281 (+0) од;
- гелікоптерів – 264 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0);
- крилаті ракети ? 592 (+0);
- кораблі /катери ? 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5) од;
- спеціальна техніка ? 170 (+1).
Дар’я Кєпова, ZN.ua