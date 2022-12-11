Боєць ЗСУ розповів, чи потрібно видавати повістки за правопорушення: "У нас достатньо мотивованих людей"

Українці розповідають про ситуації, коли чоловікам вручають повістки за певне правопорушення. Однак користі від таких новобранців на фронті геть мало або й зовсім нема.

Про це розповів військовослужбовець Павло Вишебаба. Він каже, що Збройні Сили України – великий та складний механізм, для якого важливо, щоб кожен працівник був мотивований.

Військовий вважає, що це нераціональне і навіть шкідливе рішення. Бо часто немотивовані люди, що не хочуть йти до лав ЗСУ, є звичайним баластом.

"Чи захоче людина насильно працювати? Звісно, ні",

– додав Вишебаба.

За словами Вишебаби бригада тільки й думає, як їх відправити додому, а це дуже складно.

"Він хоче додому? То хай їде. У нас достатньо мотивованих людей які хочуть воювати", – резюмує військовий.

Вишебаба не тримає зла на чоловіків, що виїхали за кордон, тікаючи від війни. Вони просто відчували, що не зможуть цього робити, не зможуть воювати.

Однак люди, які роками говорили про любов до України, били себе в груди, або творчі люди, які заробляли в Україні і кричали про безмежну любов до неї, викликають у військового неоднозначні почуття. Тому всім, на його думку, важливо зараз зробити правильні висновки.