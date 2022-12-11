Гроссі сподівається, що зона безпеки навколо Запорізької АЕС буде створена найближчим часом

Гендиректор МАГАТЕ знову відзначив прогрес у консультаціях щодо цього питання

Гроссі сподівається, що зона безпеки навколо Запорізької АЕС буде створена найближчим часом
© SERGEI CHUZAVKOV/AFP via Getty Images

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що його організація робить усе можливе для стабілізації ситуації на тимчасово захопленій росіянами Запорізькій АЕС, у тому числі продовжуючи переговори щодо зони безпеки навколо об’єкта. Гроссі сподівається, що її вдасться створити вже найближчим часом, повідомляється на сайті МАГАТЕ.

«Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною, крихкою та потенційно небезпечною, і ми робимо все можливе, щоб запобігти ядерній катастрофі, особливо з нашою пропозицією створити зону ядерної безпеки й охорони навколо об’єкта. Ми досягаємо прогресу в наших консультаціях з Україною та Росією, і я сподіваюся, що зона буде узгоджена та впроваджена найближчим часом. Це необхідно терміново», – сказав гендиректор.


Максим Царук, ZN.ua





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