Гинуть сотнями на українській землі щодня: озвучено втрати РФ за минулу добу

Триває повномасштабна війна з російськими окупантами, в Україні загинуло вже 93 390 військовослужбовців РФ. За минулу добу ліквідовано 310 загарбників та знищена військова техніка ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 93 390 (+310) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2 937 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ? 5 912 (+1) од,
  • артилерійських систем – 1 926 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засобів ППО ? 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603 (+0),
  • крилатих ракет ? 592 (+0),
  • кораблів/катерів ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 531 (+3) од,
  • спеціальної техніки ? 164 (+0).


Олена Руденко, Апостроф





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