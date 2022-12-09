Гинуть сотнями на українській землі щодня: озвучено втрати РФ за минулу добу

Триває повномасштабна війна з російськими окупантами, в Україні загинуло вже 93 390 військовослужбовців РФ . За минулу добу ліквідовано 310 загарбників та знищена військова техніка ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 93 390 (+310) осіб ліквідовано,

танків ? 2 937 (+0) од,

бойових броньованих машин ? 5 912 (+1) од,

артилерійських систем – 1 926 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засобів ППО ? 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,