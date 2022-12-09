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2022-12-09
Гинуть сотнями на українській землі щодня: озвучено втрати РФ за минулу добу
Триває повномасштабна війна з російськими окупантами, в Україні загинуло вже 93 390 військовослужбовців РФ. За минулу добу ліквідовано 310 загарбників та знищена військова техніка ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 93 390 (+310) осіб ліквідовано,
- танків ? 2 937 (+0) од,
- бойових броньованих машин ? 5 912 (+1) од,
- артилерійських систем – 1 926 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засобів ППО ? 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603 (+0),
- крилатих ракет ? 592 (+0),
- кораблів/катерів ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 531 (+3) од,
- спеціальної техніки ? 164 (+0).
Олена Руденко, Апостроф