В Криму зупинили будівництво соцоб’єктів, щоб вистачило бетону на протитанкові загородження – Ташева

В окупованому Криму зупинилося будівництво всіх соціальних об’єктів за так званими «держзамовленнями», повідомила представниця президента в автономній республіці Крим Таміла Ташева.

За її словами, причиною стала відсутність постачання цементу, відповідно - бетону.

Наскільки стало відомо українській владі, наразі бахчисарайський цементний завод «Будіндустрія» першочергово забезпечує так званого пріоритетного замовника - міноборони Російської Федерації.

На заводі у селищі Шкільне Сімферопольського району почали виробництво протитанкових загороджень, а на північ Криму вантажівки везуть бетонні конструкції для будівництва протитанкових загороджень, так званих «зубів дракона».