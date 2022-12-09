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2022-12-09
В Криму зупинили будівництво соцоб’єктів, щоб вистачило бетону на протитанкові загородження – Ташева
Окупанти готуються до наступу української армії.
© Слово і діло
В окупованому Криму зупинилося будівництво всіх соціальних об’єктів за так званими «держзамовленнями»,
За її словами, причиною стала відсутність постачання цементу, відповідно - бетону.
Наскільки стало відомо українській владі, наразі бахчисарайський цементний завод «Будіндустрія» першочергово забезпечує так званого пріоритетного замовника - міноборони Російської Федерації.
На заводі у селищі Шкільне Сімферопольського району почали виробництво протитанкових загороджень, а на північ Криму вантажівки везуть бетонні конструкції для будівництва протитанкових загороджень, так званих «зубів дракона».
Анастасія Дейна, ZN.ua