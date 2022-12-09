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2022-12-09
Нехтування заходами безпеки: У ЗСУ прокоментували вибухи на російських аеродромах
Після цих подій з військових летовищ РФ стали зникати винищувачі, інформує
На офіційній сторінці Збройних сил України у Facebook
Як зазначено у повідомленні, після "дивного спалаху", вибуху бензовоза та пошкодження літака Ту-22М 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації "Дягілєво" Рязанської області зі стоянки зникли 10 бомбардувальників Ту-22 М, які завдавали ракетних ударів по Україні.
"Найімовірнішою причиною події є низький рівень підготовки, недбале ставлення до своїх обов'язків та нехтування заходами безпеки з боку технічного персоналу ВКР РФ", - додали у Збройних силах.
Михайло Яровенко, ZN.ua