Нехтування заходами безпеки: У ЗСУ прокоментували вибухи на російських аеродромах

Після цих подій з військових летовищ РФ стали зникати винищувачі, інформує ZN.ua.

На офіційній сторінці Збройних сил України у Facebook з’явився коментар щодо нещодавних вибухів на аеродромах РФ. ЗСУ вважають, що причиною є недбалість і низька підготовка російських військових.

Як зазначено у повідомленні, після "дивного спалаху", вибуху бензовоза та пошкодження літака Ту-22М 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації "Дягілєво" Рязанської області зі стоянки зникли 10 бомбардувальників Ту-22 М, які завдавали ракетних ударів по Україні.

"Найімовірнішою причиною події є низький рівень підготовки, недбале ставлення до своїх обов'язків та нехтування заходами безпеки з боку технічного персоналу ВКР РФ", - додали у Збройних силах.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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