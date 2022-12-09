Нехтування заходами безпеки: У ЗСУ прокоментували вибухи на російських аеродромах

На офіційній сторінці Збройних сил України у Facebook з’явився коментар щодо нещодавних вибухів на аеродромах РФ . ЗСУ вважають, що причиною є недбалість і низька підготовка російських військових.

Як зазначено у повідомленні, після "дивного спалаху", вибуху бензовоза та пошкодження літака Ту-22М 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації "Дягілєво" Рязанської області зі стоянки зникли 10 бомбардувальників Ту-22 М, які завдавали ракетних ударів по Україні.