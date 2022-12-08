Після війни Україна має шанс позбутися корупції — WP

Під час масованої атаки РФ ворожі ракети вдарили по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. Такі атаки мали на меті залишити Україну в холоді та темряві цієї зими. Але вони також поглибили фінансову кризу для власника теплоелектростанції Ріната Ахметова, найбагатшої людини країни. Про це пише The Washington Post.

За даними Forbes, статки Ахметова впали з 7,6 мільярда доларів до 4,3 мільярда з початку вторгнення Росії в Україну в лютому. У 2012 році, до того, як РФ анексувала Крим і підтримала бойовиків на сході України, де Ахметов також мав численні активи, журнал оцінював його статки у 16 мільярдів доларів.

Втрати значною мірою пов'язані з руйнуванням і конфіскацією РФ його широкої мережі електростанцій, металургійних заводів, вугільних шахт і сільськогосподарських підприємств. Найбільш помітними були два його великих металургійних заводи в Маріуполі, включаючи «Азовсталь». Ахметов подав до Європейського суду з прав людини позов на Росії на суму до 20 мільярдів доларів.

Те, що один мільярдер стає «менш мільярдером», не розбиває серця в країні, яка веде війну за своє існування. Але це дає певне уявлення про те, як російське вторгнення впливає на українських олігархів - групу з менш ніж 20 неймовірно багатих людей, які з моменту здобуття Україною незалежності в 1991 році мали величезний і часто, як стверджують антикорупційні активісти, шкідливий вплив на політику, економіку і суспільство країни.

Видання поспілкувалося з понад двома десятками нинішніх і колишніх українських і американських посадовців, аналітиків та інших осіб. Майже всі вони погодилися, що домінуюча влада олігархів в українському житті зменшилася. Вони посилалися на величезні втрати від війни, зростання тиску з боку уряду і нове енергійне населення, яке більше не бажає терпіти політику минулого.

Аналітики заявили, що це може дати Україні можливість побудувати післявоєнне суспільство, яке є більш демократичним, менш корумпованим і більш економічно диверсифікованим.

«Це кінець епохи, кінець політичної культури», - сказав колишній радник керівника ОП Віктор Андрусів.

Ахметов у коментарі The Washington Post заявив, що підтримує диверсифікацію економіки. Відповідаючи на питання про своє бачення України після війни, він закликав до «нового плану Маршалла» з сотнями мільярдів доларів інвестицій і перетворення країни за образом Заходу, а не Росії.

Тиск на олігархів посилювався ще до вторгнення РФ , коли цього року набув чинності закон про «деолігархізацію». Закон накладає обмеження на політичну діяльність надбагатих людей, які відповідають певним критеріям, у тому числі тих, хто володіє великими пакетами акцій на телебаченні та в інших засобах масової інформації для просування своїх фінансових інтересів та політичного порядку денного.

Уряд українського президента Володимира Зеленського також розробляє антимонопольні заходи для боротьби з монополіями, контрольованими олігархами, у сферах від видобутку вугілля до електроенергії та залізниць.

«Система була настільки сильною і добре інституціоналізованою, що її було досить важко зламати, але ми зробимо все можливе, щоб переконатися, що вона ніколи не відновиться», - сказав економічний радник Зеленського Ростислав Шурма.

Багато хто застерігає, що найбагатші люди країни як і раніше неймовірно багаті і впливові.

«Вони нікуди не зникають. Головне - покласти край їхнім монополіям, які були породжені їхніми політичними зв'язками. Тепер їм доведеться діяти як великим бізнесменам», - сказав Андрусів.

Раніше Ахметов та інші критики попереджали, що атака Зеленського на олігархів може бути захопленням влади, замаскованим під реформи.

«Відносини з бізнесом повинні регулюватися цивілізованим шляхом, яким слідують всі розвинені країни, а не за допомогою популістських законів. Ні Сполучені Штати, ні ЄС не мають закону про «олігархів», який дозволить складати незаконні списки небажаних осіб у позасудовому порядку. Натомість у них діє закон про лобіювання», - сказав Ахметов в інтерв'ю The Post.

Він також не погоджується з тим, що його називають олігархом.

З початку російського вторгнення 24 лютого Ахметов заявив, що не покидав Україну і живе в Києві, який є його домом з 2014 року. Він також надав військової та гуманітарної допомоги Україні на суму понад сто мільйонів доларів. Більшість інших олігархів також публічно висловлювали свою патріотичну підтримку Україні та Зеленському.

Деякі критики кажуть, що Ахметов намагається спокутувати свої дії у 2014 році, коли він спочатку не визначився щодо своєї позиції після того, як РФ анексувала Крим і підтримала бойовиків на сході. Зрештою, він підтримав Україну.

«Я почну поважати його після того, як він почне продавати всі свої маєтки у Швейцарії, Франції та Великій Британії і створить фонд для підтримки армії в Україні», - сказала виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

«Мій бізнес постраждав найбільше. Можливо, це не зовсім скромно з мого боку, але я допомагаю набагато більше, ніж будь-хто інший, і я не збираюся зупинятися», - заявив Ахметов, відповідаючи на критику.

Україна була «захоплена» олігархами з часів хаосу після розпаду Радянського Союзу в 1990-х роках, коли невелика кількість осіб придбала задешево величезні державні активи, включаючи шахти, заводи, залізниці та сільськогосподарські підприємства, які були поспішно приватизовані.

Ці нові капіталісти накопичили величезні статки і захистили власні нові імперії, створивши, а іноді й купивши, вплив у засобах масової інформації, ключових урядових установах і, що особливо важливо, у парламенті.

Українські олігархи також мають більшу політичну владу, ніж їхні «колеги» в Росії, частково тому, що в Україні ніколи не було авторитарного лідера, подібного до Владіміра Путіна, який міг би їх придушити.

Результатом впливу олігархів стала нація, яка тривалий час була обтяжена слабкими інституціями, зазначають аналітики. Це призвело до того, що Україна застрягла в перехідному періоді між комунізмом і капіталізмом, сказав заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

У дослідженні олігархічної системи минулого року, до повномасштабного вторгнення Росії, Рашкован зазначив, що Україна мала більший валовий внутрішній продукт на душу населення, ніж Польща, у 1990 році. Але Польща, яка прийняла більш відкриту ринкову економіку, що врешті-решт призвело до членства в ЄС, збільшила свій ВВП на душу населення до більш ніж втричі, порівняно з Україною. А надія України на членство в ЄС, незважаючи на те, що вона є кандидатом на вступ, залишається далекою мрією.

«Україна насправді була відносно заможною країною. І якби ці гроші поверталися в країну для реінвестування, а не забиралися в кишені людей і відправлялися за кордон, Україна була б у набагато кращому становищі. Це була фундаментально корумпована система, яку уособлювали олігархи», - сказала колишній посол США в Києві Марі Йованович.

У дослідженні Рашкована зазначається, що список топ-20 найбагатших людей України кожного року дещо змінюється. Але лише семеро людей щороку, починаючи з 2007 року, потрапляють до цього списку. Причому один з них жодного разу не сходив з першої сходинки: Рінат Ахметов.

Ахметов продовжив будувати свою бізнес-імперію, коли другий президент України після здобуття незалежності Леонід Кучма, який перебував на посаді з 1994 по 2005 рік, активно сприяв приватизації державних промислових та сільськогосподарських підприємств.

Багато критиків та істориків стверджують, що Кучма був президентом, який підтримував «договірні угоди», що сприяли створенню олігархічної системи.

Наприклад, у 2004 році Ахметов і бізнес-магнат Віктор Пінчук, який одружився з дочкою Кучми двома роками раніше, заплатили 800 мільйонів доларів за купівлю «Криворіжсталі» — державної компанії, яка виробляла близько 20 відсотків української сталі.

За словами аналітиків, ціна покупки була сміховинно нижчою за ринкову вартість. Віктор Ющенко, обраний президентом після Кучми на реформаторській платформі, заявив, що завод був «вкрадений» і скасував продаж.

Після цього уряд виставив підприємство на аукціон, і воно було продано за 4,8 мільярда доларів, що в шість разів перевищувало попередню ціну продажу, нідерландській компанії Mittal Steel, яка на той час була найбільшим світовим виробником сталі.

Ахметов захищає Кучму і каже, що той заслуговує на похвалу за допомогу в модернізації української економіки.

До середини 2000-х років Ахметов домінував у металургійному та енергетичному секторах, а також у великих холдингах у сільському господарстві, транспорті та інших сферах, включаючи зростаючу імперію телеканалів та інших засобів масової інформації. У нього було все, включно з тим, чого він не хотів: ярликом олігарха з усіма його негативними конотаціями.