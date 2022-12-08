Партнера Кауфмана Боруховича-Грановського відправляється під варту із заставою у 124 млн грн

У суді той просив його відпустити «займатися обороною міста»

Партнера Кауфмана Боруховича-Грановського відправляється під варту із заставою у 124 млн грн
© Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Алексу Боруховичу (раніше його звали Олександр Грановський), якого підозрюють у створенні злочинної організації, яка повністю контролювала Одесу, у вигляді тримання під вартою із альтернативною заставою у 124 млн грн.

Як повідомляє Центр протидії корупції, прокурор САП попросив призначити підозрюваному арешт без застави, однак якщо суддя все ж обере заставу, то просив призначити її у розмірі 198 млн грн. Захист навпаки просив обрати легший запобіжний захід, а розмір застави адвокати назвали непомірним.

Також Боруховича хотів взяти на поруки головний равин Одеси Авраам Вольф, однак на засідання він не прийшов, виклавши своє прохання письмово.

Під час засідання суду прокурор САП заявив, що злочинна організація, керівниками якої були Кауфман та Борухович, мала на все свої тарифи і щомісяця збирала з місцевих підприємців мільйони гривень, контролюючи та впливаючи на рішення депутатів та чиновників міськради.

Основними завданнями організації прокурор назвав контроль і погодження видатків бюджету Одеси, одержання хабарів чи квадратних метрів від забудовників за відведення земельних ділянок, погодження документації чи висотності будинків, а також отримання 10% "відкату" від підприємців, що хотіли надавати товари, роботи чи послуги міськраді.

Борухович на суді заявив, що нічим незаконним не займався, в Одесі ще залишаються люди, яким треба допомогати, а також просив дати можливість займатися обороною міста.

Натомість прекурори САП продемонстрували запис розмови Боруховича, де той пропонував спільникам сховатися від правоохоронних органів: «Нужно спрятаться от мусоров, от людей. Я успею до Шабата. В той комнате, что обрудована для встреч, она со всех сторон захищена. Скажи, чтоб поставили телевизор и шумопоглатитель. Глушилку включить. Ми ж специально оборудовали».


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Зимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – ДаніловЗимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов
Шольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпекиШольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпеки
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС арештував бухгалтера затриманих в Одесі Кауфмана-ГрановськогоВАКС арештував бухгалтера затриманих в Одесі Кауфмана-Грановського
ЄС з партнерами створить структуру для управління замороженими активами РФ на користь УкраїніЄС з партнерами створить структуру для управління замороженими активами РФ на користь Україні
Суд в Туреччині наказав узяти під варту 17 підозрюваних у причетності до вибуху в СтамбуліСуд в Туреччині наказав узяти під варту 17 підозрюваних у причетності до вибуху в Стамбулі
Зеленський запропонував західним партнерам «публічний» формат переговорів з ПутінимЗеленський запропонував західним партнерам «публічний» формат переговорів з Путіним
Україна повідомила США й партнерам про спробу перехопити ракету РФ біля місця удару в Польщі – CNNУкраїна повідомила США й партнерам про спробу перехопити ракету РФ біля місця удару в Польщі – CNN
В Генштабі сказали, що думають про "лінію Вагнера", натякнувши на сюрприз для окупантів: "Завдяки міжнародним партнерам..."В Генштабі сказали, що думають про "лінію Вагнера", натякнувши на сюрприз для окупантів: "Завдяки міжнародним партнерам..."
США, Чехія та Нідерланди надали Україні 90 танків Т-72: Зеленський подякував партнерамСША, Чехія та Нідерланди надали Україні 90 танків Т-72: Зеленський подякував партнерам
Ексголову фіскальної служби Насірова відправили під варту із заставою у понад 500 млн гривеньЕксголову фіскальної служби Насірова відправили під варту із заставою у понад 500 млн гривень
В одному з полків армії рф кількість відмовників досягає 70%: "кинули під варту і..."В одному з полків армії рф кількість відмовників досягає 70%: "кинули під варту і..."
Україна з партнерами створює фінансовий Рамштайн – ЗеленськийУкраїна з партнерами створює фінансовий Рамштайн – Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости