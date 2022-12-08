Партнера Кауфмана Боруховича-Грановського відправляється під варту із заставою у 124 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Алексу Боруховичу (раніше його звали Олександр Грановський), якого підозрюють у створенні злочинної організації, яка повністю контролювала Одесу, у вигляді тримання під вартою із альтернативною заставою у 124 млн грн.

Як повідомляє Центр протидії корупції, прокурор САП попросив призначити підозрюваному арешт без застави, однак якщо суддя все ж обере заставу, то просив призначити її у розмірі 198 млн грн. Захист навпаки просив обрати легший запобіжний захід, а розмір застави адвокати назвали непомірним.

Також Боруховича хотів взяти на поруки головний равин Одеси Авраам Вольф, однак на засідання він не прийшов, виклавши своє прохання письмово.

Під час засідання суду прокурор САП заявив, що злочинна організація, керівниками якої були Кауфман та Борухович, мала на все свої тарифи і щомісяця збирала з місцевих підприємців мільйони гривень, контролюючи та впливаючи на рішення депутатів та чиновників міськради.

Основними завданнями організації прокурор назвав контроль і погодження видатків бюджету Одеси, одержання хабарів чи квадратних метрів від забудовників за відведення земельних ділянок, погодження документації чи висотності будинків, а також отримання 10% "відкату" від підприємців, що хотіли надавати товари, роботи чи послуги міськраді.

Борухович на суді заявив, що нічим незаконним не займався, в Одесі ще залишаються люди, яким треба допомогати, а також просив дати можливість займатися обороною міста.

Натомість прекурори САП продемонстрували запис розмови Боруховича, де той пропонував спільникам сховатися від правоохоронних органів: «Нужно спрятаться от мусоров, от людей. Я успею до Шабата. В той комнате, что обрудована для встреч, она со всех сторон захищена. Скажи, чтоб поставили телевизор и шумопоглатитель. Глушилку включить. Ми ж специально оборудовали».