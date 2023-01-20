Суд відмовився брати під варту мера Полтави Мамая

Суд відмовився брати під варту міського голову Полтави Олександра Мамая, повідомили в Київському районному суді міста. Мамая підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

«У Київському районному суді м. Полтави завершилося закрите судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Мамаю О.Ф.. За результати розгляду даного клопотання, суд прийняв рішення про відмову в застосуванні до Мамая Олександра Федоровича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні .