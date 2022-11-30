ЄС з партнерами створить структуру для управління замороженими активами РФ на користь Україні

Євросоюз разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб згодом передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, які завдала РФ під час вторгнення. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає пресслужба відомства.

ЄС з партнерами створить структуру для управління замороженими активами РФ на користь Україні
Фото: finbalance.com.ua

«Росія повинна фінансово заплатити за завдані нею руйнування. Збитки, завдані Україні, оцінюють у 600 млрд євро. Росія та її олігархи мають відшкодувати Україні збитки та покрити витрати на відбудову країни», — наголосила вона.

Фон дер Ляєн нагадала, що наразі заблоковані 300 млрд євро резервів російського Центрального банку, а також заморожені кошти російських олігархів на 19 млрд євро.

«У короткостроковій перспективі ми могли б створити з нашими партнерами структуру для управління цими коштами та їх інвестування. Потім ми б використали виручені кошти для України. А після зняття санкцій ці кошти мають бути спрямовані на виплату Росією повної компенсації збитків, завданих Україні», — заявила фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС працюватиме над міжнародною угодою з партнерами, щоб зробити це можливим у законний спосіб.





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