Суд подовжив зобов’язання одеським віце-мерам у справі Кауфмана-Грановського

За клопотання прокурора САП Вищий антикорупційний суд продовжив до 6 травня строк дії обов'язків, покладених на двох заступників одеського міського голови Олега Бриндака та Світлану Бедрегу, повідомило «Слово і діло» з посиланням на постанову ВАКС. Заступників Труханова підозрюють в одержанні неправомірної вигоди та участі у злочинній організації бізнесменів Бориса Кауфмана і Олександра Боруховича, більше знаного за прізвищем Грановський, які взяли під контроль фінансове та господарське життя Одеси.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та зобов’язав Бриндака та Бедрегу прибувати до суду на першу вимогу, утримуватись від спілкування з підозрюваними та свідками, а також здати на зберігання закордонні паспорти.

До цього з часу і в такому ж обсязі суд подовжив зобов’язання і для самих органіхаторів схеми Бориса Кауфмана і Олександра Боруховича, при цьому дозволивши зняти електронні браслети, які вони були зобов’язані носити за попереднім рішенням суду.