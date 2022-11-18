Суд в Туреччині наказав узяти під варту 17 підозрюваних у причетності до вибуху в Стамбулі

Турецький суд наказав узяти під варту 17 підозрюваних у причетності до вибуху в Стамбулі, звинувативши їх у посяганні на єдність держави, навмисних вбивствах і замахах на вбивство. Про це повідомляє AP .

Крім того, суд звільнив ще трьох підозрюваних з-під варти. Він також постановив депортувати з Туреччини 29 осіб, які були затримані у зв'язку з вибухом.

Вибух, що стався 13 листопада на стамбульській вулиці Істікляль призвів до загибелі шести людей, у тому числі двох дітей. Також понад 80 людей отримали поранення. Це стало нагадуванням про вибухи в турецьких містах між 2015 і 2017 роками і підірвало почуття безпеки населення.

Турецька влада поклала відповідальність за вибух на заборонену в країні Робітничу партію Курдистану, а також пов'язані з нею сирійські курдські угруповання. Курдські бойові угруповання заперечують свою причетність.