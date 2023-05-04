Українці та росіяни побилися на саміті в Туреччині
Росіянин намагався вкрасти український прапор.
У четвер, 4 травня, на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі сталася сутичка між членами української та російської делегацій. Про це
Депутати Верховної ради України спробували зірвати виступ російської делегації.
Під час виступу депутата Госдуми Ольгі Тімофєєвой, яка почепила на піджак «георгіївську стрічку» — символ російської агресії — члени української делегації розгорнули у неї за спиною свої прапори і почали скандувати антиросійські гасла.
Головуючий на Асамблеї спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп втрутився і закликав учасників засідання до спокою.
«У цьому немає нічого поганого. Однак якщо будуть зроблені спроби проведення акцій, то майданчик сьогоднішніх зборів перестане бути парламентським заходом і перетвориться на вуличний рух», – зазначив турецький спікер.
Пізніше в кулуарах між українцями і росіянами виникла нова, ще більш гаряча бійка. Відео цієї події опублікував народний депутат України Олександр Маріковський (Слуга народу).
Один з російських делегатів — депутат Госдуми Валєрій Ставіцкій — вихопив у нардепа український прапор і намагався втекти з ним. Маріковський кинувся навздогін. Розбороняти делегатів довелося співробітникам охорони турецького парламенту.