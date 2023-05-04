Українці та росіяни побилися на саміті в Туреччині

Росіянин намагався вкрасти український прапор.

У четвер, 4 травня, на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі сталася сутичка між членами української та російської делегацій. Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu, інформує ZN.ua .

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Депутати Верховної ради України спробували зірвати виступ російської делегації.

Під час виступу депутата Госдуми Ольгі Тімофєєвой, яка почепила на піджак «георгіївську стрічку» — символ російської агресії — члени української делегації розгорнули у неї за спиною свої прапори і почали скандувати антиросійські гасла.

Головуючий на Асамблеї спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп втрутився і закликав учасників засідання до спокою.

«У цьому немає нічого поганого. Однак якщо будуть зроблені спроби проведення акцій, то майданчик сьогоднішніх зборів перестане бути парламентським заходом і перетвориться на вуличний рух», – зазначив турецький спікер.

Пізніше в кулуарах між українцями і росіянами виникла нова, ще більш гаряча бійка. Відео цієї події опублікував народний депутат України Олександр Маріковський (Слуга народу).

Один з російських делегатів — депутат Госдуми Валєрій Ставіцкій — вихопив у нардепа український прапор і намагався втекти з ним. Маріковський кинувся навздогін. Розбороняти делегатів довелося співробітникам охорони турецького парламенту.