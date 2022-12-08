Українська армія не залежить від атак на енергетичну інфраструктуру — генерал Пентагону
Водночас атаки на цивільне населення лише підвищили опір країни, інформує
Росія тероризує цивільне населення України, атакуючи енергетичну інфраструктуру України, однак це не впливає на дії Збройних сил України на фронті, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у розмові з британським колегою.
«Це напад на мирне населення України. Українська армія... не залежить від цієї енергетичної інфраструктури для проведення військових операцій», - цитує його
Він назвав атаки по мирному населенню неприйнятними.
«Вони намагаються зламати хребет, зламати волю українського народу. Ви побачите, що це не зламаний хребет, а підвищення рівня стійкості та опору з боку українського народу», - додав генерал.
Міллі зазначив, що Путін уже зазнав поразки в цілому, однак «попереду ще багато бойових дій». За його оцінкою зараз ситуація на фронтах стабілізувалась і найближчим часом якихось змін не буде.
«З настанням зими все трохи сповільниться через мороз. Тоді з’явиться потенційна можливість для наступу дії обох сторін у розпал зими через погоду та рельєф місцевості. Тож ми побачимо, що з цим станеться», - додав він.
Ані Міллі, ані Радакін не стали визначати часові рамки війни в Україні, але обидва по суті заявили, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.