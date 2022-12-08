Чмут, Притула та інші українські волонтери виступили перед Конгресом США

Вони говорили про підтримку України з боку Сполучених Штатів, інформує ZN.ua.

Чмут, Притула та інші українські волонтери виступили перед Конгресом США
© Фото из соцсетей

На запрошення Гельсінської комісії Конгресу США перед американськими парламентарями виступили представники українських волонтерських організації, зокрема представники фонду «Повернись живим», засновник іншого відомого фонду, шоумен Сергій Притула, а також організацій Razom for Ukraine та Blue/Yellow for Ukrainе. Про це повідомили на сторінці «Повернись живим» у Facebook, де розкрили і головні тези виступу директора цього фонду Тараса Чмута.

Зокрема Тарас Чмут розповів американським конгресменам, що його фонд працює над всебічною підтримкою та забезпеченням Сил оборони України технічними засобами для переваги на полі бою, зокрема приладами нічного бачення, тепловізорами, безпілотниками, зв'язком, міношукачами, транспортом і тисячами одиниць іншої номенклатури. Волонтери модернізують системи ППО, ремонтуємо «Хаммві» (позашляховики HMMWV) та закупили ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для української армії.

Тарас Чмут у Конгресі США
Тарас Чмут у Конгресі США
Facebook/Повернись живим

«Все, що ми робимо, є результатом жахливої війни, яка щодня забирає десятки, а то й сотні життів, і постійної величезної потреби у дооснащенні наших військових. На війні постійно втрачається техніка та озброєння. І ми мусимо постійно поповнювати ці втрати, поки є люди, у тому числі американці, які захищають Україну», – сказав Тарас Чмут.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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