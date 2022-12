Слідом за «Енгельсом»: з російської авіабази «Дягілєво» зникли до 10 бомбардувальників

Після серії вибухів на військових аеродромах росіяни продовжують переміщати далі від кордонів з Україною свою стратегічну авіацію. Як і на авіабазі «Енгельс» під Саратовом, зменшилася кількість бомбардувальників на авіабазі «Дягілєво» під Рязанню. Про це свідчать супутникові знімки, які у своєму Twitter опублікував журналіст російської редакції «Радіо Свобода» Марк Крутов.

Крутов опублікував знімки злітної смуги «Дягілєво», датовані 7 грудня.

«Ушкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на злітно-посадковій смузі. Щонайменше 9 інших бомбардувальників Ту-22М вилетіли з бази, а також деякі інші літаки», – написав Крутов.

1/6 Після Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving тільки shadow на tarmac. На відстані 9 інших Tu-22m бомбардувальники рухалися від основи, як добре, як деякі інші плани. pic.twitter.com/efdutv5QUs

Також він опублікував порівняння знімків за 4 та 6 грудня, тобто за день до та через день після вибухів, які він назвав «непередбачуваним українським ударом». На знімку за 6 грудня добре видно кілька пожежних машин та піну під Ту-95.