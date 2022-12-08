Слідом за «Енгельсом»: з російської авіабази «Дягілєво» зникли до 10 бомбардувальників

Росіяни продовжують евакуювати свою стратегічну авіацію углиб країни, інформує ZN.ua.

Після серії вибухів на військових аеродромах росіяни продовжують переміщати далі від кордонів з Україною свою стратегічну авіацію. Як і на авіабазі «Енгельс» під Саратовом, зменшилася кількість бомбардувальників на авіабазі «Дягілєво» під Рязанню. Про це свідчать супутникові знімки, які у своєму Twitter опублікував журналіст російської редакції «Радіо Свобода» Марк Крутов.

Крутов опублікував знімки злітної смуги «Дягілєво», датовані 7 грудня.

«Ушкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на злітно-посадковій смузі. Щонайменше 9 інших бомбардувальників Ту-22М вилетіли з бази, а також деякі інші літаки», – написав Крутов.

1/6 Після Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving тільки shadow на tarmac. На відстані 9 інших Tu-22m бомбардувальники рухалися від основи, як добре, як деякі інші плани. pic.twitter.com/efdutv5QUs

— Mark Krutov (@kromark) December 7, 2022

Також він опублікував порівняння знімків за 4 та 6 грудня, тобто за день до та через день після вибухів, які він назвав «непередбачуваним українським ударом». На знімку за 6 грудня добре видно кілька пожежних машин та піну під Ту-95.

Aftermath if the alleged Ukrainian strike at the Engels airbase, Dec 4th/Dec 6th @planet images comparison. Several fire trucks and foam beneath Tu-95 є clearly visible (але I'd say some craters, але I'm не 100% sure). pic.twitter.com/EkJMKKzpdY

— Mark Krutov (@kromark) December 6, 2022

Також звідти зникло кілька Ту-22М. Проте Марк Крутов не виключив, що окремі літаки могли перемістити на інше місце на цій же базі.

3/6 Більше того, відхилено Tu-22Ms. Чи можна бути приємним, якщо хтось може казати, що невідомі плани більше, ніж тому, що я (відомо, щоб перейти до інших місць на тій самій основі)! pic.twitter.com/f6R64Ub8EZ

— Mark Krutov (@kromark) December 7, 2022


Юлія Лавришин, ZN.ua





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