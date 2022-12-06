Удар по "Енгельсу" під Саратовом позбавив РФ двох Ту-95МС з 20 діючих – Defense Express

В обох випадках йдеться про військові об?єкти на відстані понад 600 км. У ЗСУ начебто немає таких далекобійних засобів ураження. Проте є одне "але", інформує ZN.ua.

Удар по
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Під час атаки безпілотниками аеродрому "Енгельс" в Саратовській області за деякими твердженнями пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Загалом таких ракетоносців в росіян 60, але в боєздатному стані лише понад 20, зазначає в своїй колонці для “Еспресо” військовий оглядач та директор Defense Express Сергій Згурець.

Саме ці 20 Ту-95МС активно використовуються для пусків ракет по території України. Згодом з?явилась і про вибухи на військовому аеродромі "Дягилево":

“В обох випадках йдеться про військові об?єкти, які знаходяться на відстані понад 600 км від державного кордону з Україною. У ЗСУ начебто немає таких далекобійних засобів ураження. Проте є одне "але"”.


Оксана Коваль, ZN.ua





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