Під Херсоном окупанти розстріляли жінку: що відомо

На Херсонщині російські окупанти автоматною чергою вбили жінку, яка з чоловіком перетинала Дніпро на човні.

Про трагедію повідомили в Херсонській міській раді.

"4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі в Голопристанському районі", - йдеться у повідомленні у facebook.

У відділі цивільного захисту міськради Херсона повідомили, що жінка не вижила. Чоловік не постраждав.

Карта цієї місцевості є на сайті Deepstatemap.