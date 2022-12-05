Під Херсоном окупанти розстріляли жінку: що відомо

На Херсонщині російські окупанти автоматною чергою вбили жінку, яка з чоловіком перетинала Дніпро на човні.

Про трагедію повідомили в Херсонській міській раді.

"4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі в Голопристанському районі", - йдеться у повідомленні у facebook.

У відділі цивільного захисту міськради Херсона повідомили, що жінка не вижила. Чоловік не постраждав.

Карта цієї місцевості є на сайті Deepstatemap.

Зазначимо, сьогодні голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич заявив про те, що у світлий час доби до 5 грудня можна перетинати Дніпро на ділянці Річковий вокзал, щоб Херсона, інформує Апостроф.


Інна Погрібна, Апостроф





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