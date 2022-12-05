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2022-12-05
Під Херсоном окупанти розстріляли жінку: що відомо
На Херсонщині російські окупанти автоматною чергою вбили жінку, яка з чоловіком перетинала Дніпро на човні.
Про трагедію повідомили в Херсонській міській раді.
"4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі в Голопристанському районі", - йдеться у повідомленні у facebook.
У відділі цивільного захисту міськради Херсона повідомили, що жінка не вижила. Чоловік не постраждав.
Карта цієї місцевості є на сайті Deepstatemap.
Зазначимо, сьогодні голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич заявив про те, що у світлий час доби до 5 грудня можна перетинати Дніпро на ділянці Річковий вокзал, щоб Херсона, інформує
Інна Погрібна, Апостроф