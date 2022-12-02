Жінка зірвала прапор України та демонстративно пошматувала, фото: яке покарання їй загрожує

30 листопада слідчі оголосили підозру жительці селища Вільшани (Солоницівська громада) за наругу над українським прапором.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Харківській області.

Нагадаємо, вранці 15 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у Вільшанах жінка зірвала державний прапор України. Він був установлений на флагштоці, який розташовувався на стіні будівлі Вільшанського старостату. Після цього зловмисниця розірвала прапор та викинула на землю.

"На місці події правоохоронці виявили фрагменти державного прапора України та інші речові докази. У ході відпрацювання території поліцейські відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 оперативно розшукали зловмисницю. Нею виявилась 34-річна місцева мешканка", — розповіли в поліції.

Підозру жінці оголосили за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення.