Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію ухвалили більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.

Проєкт під назвою Голодомор в Україні: Згадка – Пам’ять – Застереження подали спільно фракції урядової коаліції – Соціал-демократична, Зелена та Вільна демократична, а також найбільша опозиційна фракція – ХДС/ХСС.