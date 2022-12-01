Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Резолюцію ухвалили більшістю голосів.

Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію ухвалили більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.

Проєкт під назвою Голодомор в Україні: Згадка – Пам’ять – Застереження подали спільно фракції урядової коаліції – Соціал-демократична, Зелена та Вільна демократична, а також найбільша опозиційна фракція – ХДС/ХСС.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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