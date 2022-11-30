The Guardian: Україні потрібні танки, щоб закінчити війну
Колишній британський військовий переконаний, що чим швидше українська армія отримає необхідну «броню» і літаки, тим коротшою буде війна, інформує
В 1941 році під час промови на борту корабля королівських ВМС прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль виступив зі своїм остаточним зверненням до США: «Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу». Після важливої перемоги в Херсоні і стоячи на порозі Криму в той час, як російська армія намагається зміцнити свою оборонну лінію, Україна має необхідні сили і моральний дух, щоб перемогти.
Але попри те, що Захід надавав досі певну допомогу, їй бракує інструментів: танків, ракет і літаків, - щоб повернути контроль над своїми територіями і завдати Росії стратегічну поразку.
«Якщо Захід, а особливо США, серйозно налаштовані допомогти обороні України, тоді рішення про посилення військової допомоги потрібно ухвалити вже зараз. Щоб Україна змогла забезпечити собі майбутнє після перемоги (якщо Захід справді цього хоче), її армія повинна перейти на техніку стандартів НАТО», - пише в статті для
Автор зауважує, що США досі не оголосили про свої чіткі політичні чи військові цілі. Однак, в квітні Міністр оборони Ллойд Остін сказав, що прагне «ослаблення Росії на стільки, щоб вона стала нездатною на такі речі, як вторгнення в Україну». Чи справді США налаштовані допомогти військовим українським зусиллям, націленим повернути контроль над своїми кордонами? Чи може Вашингтоні і лідери Заходу готові підтримати затяжну війну, використовуючи українську армію як силу, яка знекровить Збройні сили РФ? Вочевидь, це дуже різні речі. Левідж наголошує, що найближчим часом потрібно прийняти рішення про збільшення військової допомоги. І саме вони скажуть, яку мету переслідує Захід.