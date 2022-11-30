Росія до кінця року втратить 100 тисяч солдатів – Зеленський

Попри значні втрати, російські окупаційні війська продовжують спроби наступати на Донеччині, намагаються рухатися на Харківщині та півдні, зміцнюють оборону на Луганщині. Ситуація на фронті складна, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там загородзагони... Ще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців», - повідомив президент у вечірньому зверненні.