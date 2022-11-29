США можуть визнати ПВК Вагнера терористичною орагнізацією — Bloomberg

У Білому Домі розглядають можливість визнання приватної військової компанії Вагнера терористичною організацією. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

У такий спосіб США прагнуть перешкодити участі ПВК у війні в Україні та зменшити її присутність в Африці.

Визнання групи Вагнера іноземною терористичною організацією дозволило б США розпочати кримінальне переслідування її членів, а також блокувати її активи по всьому світу.

Втім, наразі адміністрація не прийняла остаточного рішення щодо такого кроку.

Представник Державного департаменту на умовах анонімності відмовився підтвердити обговорення щодо Вагнера, однак повідомив, що США продовжуватимуть притягати до відповідальності винних у війні Росії проти України, інформує ZN.ua .

Засновники ПВК Євгеній Прігожин і Вагнер (Дмітрій Уткін) вже перебувають під санкціями США , Великої Британії та Європейського Союзу, однак угруповання лише продовжує набирати силу та вплив.

У вересні Прігожин вперше визнав, що він заснував ПВК Вагнера, і що вона діяла в Сирії та інших арабських країнах, а також в Африці та Латинській Америці. Він назвав компанію «одним зі стовпів нашої батьківщини».

Західні офіційні особи також дедалі більше стурбовані присутністю групи Вагнера в деяких частинах Африки. Організація Об’єднаних Націй оголосила в березні, що розслідує порушення прав людини в Малі найманцями Вагнера, чия присутність у цій західноафриканській країні змусила Францію та її союзників вивести війська.