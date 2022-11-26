Бельгія допоможе Україні у формуванні флоту безпілотників

Бельгія підготувала новий пакет військової допомоги для України, до нього увійдуть підводні безпілотники та мобільні лабораторії, повідомила міністерка оборони Людівін Дедондер.

«Україна отримає найсучасніше обладнання, бельгійські інструктори також навчатимуть велику кількість українських військових», - цитує міністерку LeSoir .

За словами Деондер, сучасні безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози: міни та шпигунське обладнання. Ця техніка вже стоїть на озброєнні бельгійської армії.

Що ж до лабораторій, то, за словами міністерки, їх можна розгорнути в районах стихійних лих і руйнувань інфраструктури, лікарень, пологових тощо. А також «поблизу хімічного, бактеріологічного, радіологічного або ядерного інциденту».

Бельгія також долучилася до Європейської місії військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), тренувати українських захисників будуть близько 100 інструкторів. Крім того, у 2023 році Бельгія планує збільшити присутність власних військ на східних кордонах НАТО.