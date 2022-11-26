В УПЦ МП скандальне відео з молитвою "за росію" назвали провокацією: "багато зараз на фронті..."

У Києво-Печерській Лаврі в УПЦ МП відео із молитвою "за росію" назвали "провокацією".

Про це заявив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент, повідомляє "Українська правда".

За його словами, автор публікації відео в соцмережах відмовлявся надати свій пристрій, на якому здійснював запис, для підтвердження його справжності.

"Офіційні представники Лаври вже зазначали, що на розповсюдженому відеозаписі не зафіксовано присутність священиків чи церковних співочих і до таких співів духовенство Лаври не причетне...

Це відбувається хоча б з того факту, що в Лаврі богослужіння відбуваються не російською, а церковнослов'янською мовою. А те, про кого і про що насправді щодня моляться ченці, переконливо видно з трансляцій лаврського богослужіння під час щоденної молитви за припинення війни, яку веде Росія проти нашої держави, а також прохань до Бога про благословення та заступництво для української влади та української війська", - повідомив митрополит Климент.

Крім того, він додав, що багато парафіян Лаври зараз воюють на фронті за Україну.

Раніше повідомлялося, що у селі Моринці Черкаської області військовослужбовець ЗСУ заварив двері до церкви УПЦ московського патріархату.

За словами Володимира Маломужа , також депутата міської ради, приміщення храму належить Звенигородській міськраді.

"Священик московської церкви перебуває там незаконно - він не має ні права власності, ні договору оренди. Рішенням міської ради він мав звільнити приміщення до 5 травня, проте проігнорував цю вимогу і продовжив служити. Нещодавно я приїжджав у відпустку з Херсона. Подивився на це" Все, взяв "електрозварювання" і заварив там двері", - розповів Маломуж.