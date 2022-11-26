Окупанти готуються депортувати в РФ 10,5 тисяч дітей з Луганщини — ЦНС

Загарбники намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян, інформує ZN.ua.

Окупанти готуються депортувати в РФ 10,5 тисяч дітей з Луганщини. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російська окупаційна «адміністрація» на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 тисяч дітей від 2 до 17 років провели поглиблені медичні огляди.

Завезені з РФ медики в документах обстеження заявили, що 70% з цих дітей «потребують спеціальної медичної допомоги».

Саме таким формулюванням окупанти прикривають депортацію дітей на територію Росії.

«Спершу їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім з ряду надуманих причин, затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, опісля родинам забороняють повертатись на територію України», - розповіли в ЦНС.

Для прикладу, за даними ЦНС, в пансіонаті «Фея-3» у м. Анапа Краснодарського краю вже перебуває понад 1 500 людей з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Українців схиляють до оформлення заявок на отримання паспортів РФ та відкриття рахунків у російських банках, начебто для виплат соціальної допомоги.

Крім того, загарбники уже завезли шість мобільних медичних пунктів на тимчасово окуповані території Херсонщини. Це спеціалізовані вантажні автомобілі, обладнані під мобільні діагностичні кабінети.

«Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян», - заявили в ЦНС.

Центр національного спротиву закликав мешканців тимчасово окупованих територій не допускати російських лікарів до обстеження українських дітей, щоб не стати жертвою депортації.

«Бережіть дітей від підлості росіян, а за можливості, залиште регіон. Повернемось додому після деокупації», - наголосили в ЦНС.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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