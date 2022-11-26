Макрон має намір домовитися з Байденом про преференції для європейських компаній

Наступного тижня, 1 грудня, президент США Джо Байден прийме президента Франції Еммануеля Макрона, який приїде до Вашингтона з державним візитом.

У центрі обговорення в ході візиту, як очікується, буде франко-американська дружба, а не гостра економічна конкуренція між двома берегами Атлантики, повідомляє "Голос Америки" .