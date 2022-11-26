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2022-11-26
Макрон має намір домовитися з Байденом про преференції для європейських компаній
Однак президент Франції їде до Вашингтона для демонстрації дружби, а не для з'ясування стосунків, інформує
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республіки Франція/flickr
Наступного тижня, 1 грудня, президент США Джо Байден прийме президента Франції Еммануеля Макрона, який приїде до Вашингтона з державним візитом.
У центрі обговорення в ході візиту, як очікується, буде франко-американська дружба, а не гостра економічна конкуренція між двома берегами Атлантики,
А вона нікуди не поділася. Зокрема, закон США про субсидування американських компаній може завдати серйозного удару по промисловості Європи.
Юлія Мельничук, ZN.ua