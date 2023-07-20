Обстрілами портів Росія має намір спровокувати глобальну продовольчу кризу – МЗС Румунії

Ця тема буде обговорена сьогодні в межах Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску розкритикувала рішення Російської Федерації вийти з Чорноморської зернової ініціативи, а також обстріли росіянами української портової інфраструктури. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

© Скріншот Youtube

"Те, що Росія робить цими днями - бомбардує порти, бомбардує Одесу, руйнує інфраструктуру та практично загрожує судноплавству в Чорному морі - є неприйнятним. З нашої точки зору, Росія має намір спровокувати глобальну продовольчу кризу, і ця тема буде обговорена сьогодні в межах Ради міністрів ЄС із закордонних справ", – зазначила Одобеску.

Вона додала, що рішення Росії не продовжувати дію Чорноморської зернової ініціативи лише підкреслює важливість "коридорів солідарності" ЄС на кордонах з Україною, а також важливу роль, яку Румунія відіграє у підтримці транзиту українського зерна.