Україна стала членом Глобального партнерства в галузі освіти і може отримати грант на $43 млн

Україна стала членом Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) та може отримати грантову допомогу у розмірі 43 млн доларів США , повідомляє Міністерство освіти.

«Близько 20 років Глобальне партнерство в галузі освіти створює належні умови для забезпечення доступу до освіти мільйонів дітей. З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України GPE запропонував підтримку. І завдяки нашим партнерам українські діти та вчителі незабаром зможуть отримати важливу та необхідну допомогу. Крім того, партнерство з GPE – це також довгострокові результати, трансформаційні зміни та формування стійкої системи освіти», – коментує міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

GPE допоможе Україні підтримувати професійний розвиток учителів, надання психологічної підтримки дітям та освітянам, забезпечення закладів освіти навчальними матеріалами та обладнанням, а також цифрову трансформацію освіти. Організація працює з гуманітарними партнерами та партнерами з розвитку, включно з приватним сектором, щоб мобілізувати фінансування для підтримки освітніх потреб в Україні.