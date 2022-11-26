Україна стала членом Глобального партнерства в галузі освіти і може отримати грант на $43 млн

Минулого разу Україна отримувала грант від цієї організації у зв'язку з пандемією, інформує ZN.ua.

Україна стала членом Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) та може отримати грантову допомогу у розмірі 43 млн доларів США, повідомляє Міністерство освіти.

«Близько 20 років Глобальне партнерство в галузі освіти створює належні умови для забезпечення доступу до освіти мільйонів дітей. З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України GPE запропонував підтримку. І завдяки нашим партнерам українські діти та вчителі незабаром зможуть отримати важливу та необхідну допомогу. Крім того, партнерство з GPE – це також довгострокові результати, трансформаційні зміни та формування стійкої системи освіти», – коментує міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

GPE допоможе Україні підтримувати професійний розвиток учителів, надання психологічної підтримки дітям та освітянам, забезпечення закладів освіти навчальними матеріалами та обладнанням, а також цифрову трансформацію освіти. Організація працює з гуманітарними партнерами та партнерами з розвитку, включно з приватним сектором, щоб мобілізувати фінансування для підтримки освітніх потреб в Україні.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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