У Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТО

За даними ЗМІ, Бауер уповноважений на такі контакти.

У Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТО
© Колаж ZN.UA

Між очільником військового комітету НАТО Робом Бауером та начальником Генштабу РФ Валєрієм Герасімовим існує домовленість "бути обережними" у Чорному морі. Про це повідомляє Euractiv, посилаючись на власні джерела в Північноатлантичному Альянсі, інформує ZN.ua.

Йдеться про кораблі, які не будуть курсувати у безпосередній близькості один від одного в Чорному морі, щоб уникнути "нещасних випадків". Цим контактом, за даними Euractiv, цікавилися деякі країни східної Європи, проте зазначається, що Бауер уповноважений мати цей канал зв'язку.

ЗМІ повідомляє, що на початку повномасштабної війни Штати та РФ створили "кризовий осередок для врегулювання конфліктів на військово-політичному рівні". Його основна мета - уникнути ескалації.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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