У Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТО

Між очільником військового комітету НАТО Робом Бауером та начальником Генштабу РФ Валєрієм Герасімовим існує домовленість "бути обережними" у Чорному морі. Про це повідомляє Euractiv , посилаючись на власні джерела в Північноатлантичному Альянсі, інформує ZN.ua .

Йдеться про кораблі, які не будуть курсувати у безпосередній близькості один від одного в Чорному морі, щоб уникнути "нещасних випадків". Цим контактом, за даними Euractiv, цікавилися деякі країни східної Європи, проте зазначається, що Бауер уповноважений мати цей канал зв'язку.