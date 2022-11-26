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2022-11-26
Росіяни вивезли фонди Каховського історичного музею
Їх переправили до окупованого Криму.
Окупанти вивезли усі фонди з історичного музею Каховки© Фото из открытых источников
Російські окупанти вивезли усі фонди Каховського історичного музею. Їх перенаправили на територію тимчасово окупованого Криму,
У ЦНС зазначають, що росіяни продовжують грабувати наукові, культурні та освітні установи, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Це частина стратегії країни-агресора, яка націлена на знищення української нації, адже саме музеї досліджують та зберігають народну пам'ять.
Фаїна Вауліна, ZN.ua