Росіяни вивезли фонди Каховського історичного музею

Їх переправили до окупованого Криму.

Росіяни вивезли фонди Каховського історичного музею
Окупанти вивезли усі фонди з історичного музею Каховки
© Фото из открытых источников

Російські окупанти вивезли усі фонди Каховського історичного музею. Їх перенаправили на територію тимчасово окупованого Криму, повідомляє Центр народного спротиву.

У ЦНС зазначають, що росіяни продовжують грабувати наукові, культурні та освітні установи, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Це частина стратегії країни-агресора, яка націлена на знищення української нації, адже саме музеї досліджують та зберігають народну пам'ять.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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