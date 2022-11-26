Росіяни вивезли фонди Каховського історичного музею

Російські окупанти вивезли усі фонди Каховського історичного музею. Їх перенаправили на територію тимчасово окупованого Криму, повідомляє Центр народного спротиву.

У ЦНС зазначають, що росіяни продовжують грабувати наукові, культурні та освітні установи, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Це частина стратегії країни-агресора, яка націлена на знищення української нації, адже саме музеї досліджують та зберігають народну пам'ять.