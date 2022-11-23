РФ виснажила свій арсенал високоточних ракет, але всеодно здатна найближчим часом завдати масованого удару – ISW

В Інституті вивчення війни проаналізували ситуацію з російським арсеналом високоточних ракет, інформує ZN.ua.

РФ виснажила свій арсенал високоточних ракет, але всеодно здатна найближчим часом завдати масованого удару – ISW
© Оперативно-тактичне угрупування "Північ"

Росіяни суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але швидше за все, найближчим часом все ж здатні завдати масованої атаки по критичній інфраструктурі України, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Водночас там зазначають, що РФ, ймовірно, проблематично поповнювати запаси високоточних снарядів.

«Російські війська, ймовірно, зможуть продовжувати скорочувати загальну пропускну здатність української критичної інфраструктури найближчим часом, враховуючи поточний стан української енергосистеми. Проте виснаження арсеналу високоточних ракет російської армії, швидше за все, не дозволить їй завдавати ракетних ударів у високих темпах. ISW продовжує оцінювати, що російським військовим не вдасться досягти своєї мети зламати волю України, воюючи шляхом скоординованої кампанії проти української інфраструктури», – йдеться у звіті ISW.

При цьому в Інституті вивчення війни додали, що російські військові, ймовірно, відчувають проблеми з поповненням арсеналу систем високоточної зброї.

Зокрема, 21 листопада речник командування ВПС України Юрій Ігнат заявив, що Росія має проблеми з постачанням іранських ракет. Він припустив, що дипломатичні ресурси, переговори чи вплив інших країн могли вплинути на здатність або бажання Ірану постачати Росії балістичні ракети. ISW вже писав, що РФ все більше залежить від Ірану щодо постачання систем високоточної зброї. Ігнат також повідомив, що Росії не вистачає необхідних компонентів, вироблених за кордоном, для забезпечення виробництва необхідної кількості ракет для кампанії проти української інфраструктури. Своєю чергою очільник українського Міноборони Олексій Резніков заявив, що з лютого 2022 року Росія виготовила 120 ракет «Калібр» і Х-101 і 360 ракет Х-35. Це дозволило російським військовим частково компенсувати інтенсивне використання таких систем зброї під час масованих ударів по українській інфраструктурі.

«Росія, ймовірно, суттєво навантажила наявні можливості своєї військової промисловості у виробництві цих ракет», – підсумували в ISW.





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