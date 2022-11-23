Ворог вдарив по пологовому будинку під Запоріжжям, загинула дитина: подробиці

Росіяни не перестають атакувати Запорізьку область - у ніч проти середи, 23 листопада, окупанти обстріляли пологове відділення лікарні у місті Вільнянськ. Загинуло немовля.

Про це в Telegram повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, інформує Апостроф .

"Вночі окупанти обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповнює наші серця - вбите немовля, що тільки-но з'явилося на білий світ", - написав він.

Олександр Старух додав, що на місці працюють рятувальники.