Група сенаторів просить Остіна пояснити, чому Україна досі не отримала БПЛА Grey Eagle – WSJ

Група з 16 американських сенаторів направила міністру оборони США Ллойду Остіну листа з проханням надати Україні безпілотні літальні апарати Grey Eagle MQ-1C.

«Надання Україні MQ-1C має значні довгострокові переваги та може змінити стратегічний курс війни на користь України», - йдеться у листі, із яким ознайомилися журналісти The Wall Street Journal.

Автори листа наголошують, що оперативні характеристики цих безпілотників дозволяють посилити спроможності української армії, «Сірі орли» стануть добрим доповненням до того озброєння, яке є в ЗСУ.

Законодавці нагадують, що Іран передав Росії ударні безпілотники, якими окупант атакує цивільну інфраструктуру, тож, на їхню думку, українці повинні мати засоби протидії. Навчання українців роботі з MQ-1C триватиме лише 27 днів, йдеться у листі.

Наявність в України безпілотників також позитивно вплинула б на експорт зерна та вирішення питання глобальної продовольчої кризи, наголошується у листі, адже за допомогою дронів ЗСУ могли б розблокувати порти.

Сенатори просять міністра пояснити до 30 листопада причини відмови постачання Україні безпілотників MQ-1C.

«Успіхи України на полі бою надихають, але намір (президента РФ) Владіміра Путіна завоювати всю Україну залишається незмінним. Своєчасне надання ефективної летальної допомоги для стабілізації української оборони та забезпечення довгострокового опору російській агресії залишається нагальною потребою», - наголошують автори листа.

У Пентагоні відмовилися коментувати цей лист, однак офіційні особи заявили, що небажання надавати безпілотники пов'язане з «технічними проблемами», а не з побоюваннями ескалації чи з тим, що американські технології можуть потрапити до рук росіян.

Представник компанії-виробника General Atomics також відмовився коментувати лист і наголосив, що компанія залишається відданою підтримці України.

Серед підписантів листа сенатори: Джоні Ернст (Айова), Джеймс Інхоф (Оклахома), Тім Кейн (Вірджинія), Джо Манчін (Вашингтон) та Марк Келлі (Арізона). Сенатор Інхоф також очолює Комітет Сенату зі збройних сил, але невдовзі йде з посади.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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