Допомагали окупантам вивозити зерно: СБУ розповіла про спійманих зрадників з "Укрзалізниці", фото

грузовой вагон, Укрзализныця

Служба безпеки України викрила двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині у співпраці з російськими окупантами.

Як повідомляє прес-служба СБУ , під час окупації чоловіки керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп'янську, через який російські загарбники вивозили українське зерно.

Крім цього, колаборанти керували рухом російських ешелонів із військовою технікою та боєприпасами для ведення бойових дій проти українських захисників на сході України.

За даними слідства, чоловіки раніше були посадовими особами місцевого підрозділу Укрзалізниці. На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вони перейшли на бік окупантів. Пізніше зловмисники приєдналися до лав окупаційної адміністрації. Одного з них окупанти призначили керівником служби експлуатації залізниць Куп'янська. Іншого – його заступником.

Як зазначає СБУ, на цих «посадах» колаборанти допомагали росіянам підтримувати залізничне сполучення з РФ та стежили за ефективним використанням рухомого складу на користь окупантів.

Після звільнення Куп'янська співробітники СБУ затримали одного із колаборантів. Інший зрадник на початку деокупації втік до росії. Наразі вирішується питання про оголошення колаборанта у розшук.

Слідчі СБУ повідомили обох зловмисників про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).


Алексей Ионов, politeka.net





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