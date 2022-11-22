Politico: ЄС може визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією
Депутати Європарламенту вже надіслали відповідного листа президенту Євроради, інформує
Депутати Європарламенту мають намір включити ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій. Про це повідомляє видання
Євродепутати, які представляють весь спектр парламентських груп, надіслали відповідного листа від 11 листопада президенту Євроради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі, чия країна головує в Раді.
Посилаючись на «тривалі порушення міжнародного права в Україні» з боку «Вагнера» та участь вагнерівців в інших конфліктах, євродепутати вважають, що угруповання має бути визнане терористичною організацією.
Зокрема, ПВК «Вагнер», очолювана близьким до глави Кремля Владіміра Путіна Євгєнієм Прігожиним, брала участь у конфліктах від Сирії до Судану, Мозамбіку та Центральноафриканської Республіки.