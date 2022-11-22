Politico: ЄС може визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією

Депутати Європарламенту мають намір включити ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій. Про це повідомляє видання Politico .

Євродепутати, які представляють весь спектр парламентських груп, надіслали відповідного листа від 11 листопада президенту Євроради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі, чия країна головує в Раді.

Посилаючись на «тривалі порушення міжнародного права в Україні» з боку «Вагнера» та участь вагнерівців в інших конфліктах, євродепутати вважають, що угруповання має бути визнане терористичною організацією.

Зокрема, ПВК «Вагнер», очолювана близьким до глави Кремля Владіміра Путіна Євгєнієм Прігожиним, брала участь у конфліктах від Сирії до Судану, Мозамбіку та Центральноафриканської Республіки.