Футбол – поза політикою: Орбан відповів на скандал навколо шарфа з "Великою Угорщиною"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував свою появу на зустріч із футболістом Балажем Джуджаком у шарфі з зображенням "Великої Угорщини", до якої “приєднали” частину територій України та Румунії, інформує ZN.ua .

Після засудження вчинку з боку МЗС обох держав політик заявив, що нібито вирішив таким чином згадати про всіх угорців. За його словами, шарф не має знайдених іншими сенсів, оскільки футбол – поза політикою. Про це Орбан написав у Facebook .

"Футбол – це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини – команда всіх угорців, де б вони не жили!" – наголосив прем’єр, додавши в пост кілька угорських прапорів.