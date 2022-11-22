Україна очікує на позицію ЄС щодо можливих опцій створення спецтрибуналу для Росії – Кориневич

Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич заявив, що Європейський Союз готує позицію щодо можливих опцій створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ за злочин агресії проти України і держава готова до конструктивної співпраці в плані пошуку найбільш відповідних механізмів. Про це повідомляє Укрінформ.

Кориневич зазначив, що наразі аналізуються всі опції створення спеціального трибуналу, але для України найбільш пріоритетною є та, яка забезпечить його максимальну міжнародність, бо це дасть змогу юридично вирішити питання посадових імунітетів вищого політичного і військового керівництва Росії.