Пляшки з-під алкоголю та фекалії: що залишила після себе "друга армія світу" на Херсонщині, відео

Пляшки з-під алкоголю та фекалії: що залишила після себе "друга армія світу" на Херсонщині, відео

На Херсонщині окупанти до приходу ЗСУ жили в Архангельській загальноосвітній школі.

Так звана "друга армія світу" вкрала всі ноутбуки, принтери та проектор, а на інтерактивних дошках вчилися стріляти.

Відео того, що залишилося від путінських загарбників, опублікував журналіст Юрій Бутусов на своєму Youtube-каналі.

Так, після деокупації населеного пункту по всій школі виявили пляшки з-під алкоголю та фекалії.

"Це одна із багатьох зруйнованих шкіл України як символ вкраденого дитинства у дітей", - написав Бутусов.

Відомо, що у грудні 2021 року там встановили нову інтерактивну дошку. У кожному класі були встановлені проектор, магнітофон та принтери. Придбані перед війною 13 ноутбуків адміністрація навчального закладу не встигла розпакувати.

"Мені здається, це їхнє обличчя, їхній менталітет. Це моє особисте враження. Тому що людина з розумом, зі здоровим глуздом такого робити не буде в жодному разі. Навіть ящик зі столу, який збився - це в жодні рамки не входить" , – розповів директор школи.


Юлия Александрова, politeka.net





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