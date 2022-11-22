На бахмутському напрямку ЗСУ здобули паритет — Defense Express

Директор військового порталу Defense Express Сергій Згурець проаналізував ситуацію на фронті. За його словами, важкі бої зараз точаться на бахмутському напрямку, проте там противник зазнає втрат. Під час ефіру на телеканалі "Еспресо" він спрогнозував, що подібна динаміка буде зберігатися й далі.

"Ворог намагається діяти навколо Бахмута. В Авдіївці та Мар’їнці ситуація залишається складною. Шляхом посилення наших військ артилерією, ЗСУ вже мають паритет, а в окремі дні і перевагу над ворогом. Ділянка складна, але ворог зазнає втрат", - зазначив Згурець.

Що стосується напрямку Сватово-Кремінна, то там росіяни "ущільнили бойові порядки".

"Через погодні умови неможливе просування у цьому напрямку, працює артилерія. ЗСУ намагаються використовувати будь-які можливості, аби вийти на трасу між Сватовим та Кремінною та обійти Кремінну та Сватове. Це непросте завдання в цих погодних умовах", - зауважив Згурець.