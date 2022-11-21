Росіянам не вдається мобілізувати заплановану кількість людей у Криму – Генштаб

Загарбники обговорили "проблему" під час наради.

Росіянам не вдається мобілізувати заплановану кількість людей у Криму – Генштаб
Фото ілюстративне
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Російські загарбники продовжують спроби здійснення прихованої мобілізації для війни проти України на території тимчасово окупованого Криму, але не можуть виконати визначені плани щодо кількості мобілізованих осіб. Про це повідомляє Генеральний Штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

“Зокрема, в місті Сімферополь, 19 листопада поточного року, відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації”, – зазначають у Генштабі

Для того, щоб вирішити згадану “проблему”, у понеділок, 21 листопада, представники так званих військкоматів і поліції РФ розпочали вручати повістки під підпис на цій території.


Максим Царук, ZN.ua





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