Україна розраховує, що НАТО на наступному саміті розгляне її заявку щодо членства в Альянсі

Сьогодні Україна забезпечує мир і безпеку на східному фланзі НАТО, інформує ZN.ua.

Україна розраховує, що НАТО на наступному саміті розгляне її заявку щодо членства в Альянсі
© прес-служба віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Мадриді заявила, що Україна розраховує на розгляд на наступному саміті НАТО її заявки щодо членства в Альянсі і закликає партнерів проявити таку саму сміливість, яку демонструють українські військові. Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Стефанішиної, сьогодні Україна забезпечує мир і безпеку на східному фланзі НАТО, а безпрецедентна підтримка в українському суспільстві євроатлантичних прагнень свідчить про глибоке розуміння значення колективної безпеки в Європі і НАТО як найефективнішої безпекової організації, яка захищає мир. Водночас вона зауважила, що повернення до порядку денного ядерної загрози створює найбільш критичну безпекову ситуацію у світі з часів Другої світової війни і вимагає екстраординарних рішень і від України, і від демократичного світу.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
З 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - OryxЗ 1500 втрачених Росією танків з початку вторгнення, третина захоплена ЗСУ - Oryx
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Сербія та Косово провалили переговори щодо номерних знаків: це може загрожувати новою кризоюСербія та Косово провалили переговори щодо номерних знаків: це може загрожувати новою кризою
Україна продовжує військову операцію в режимі тиші на Кінбурнській косі – ОК "Південь"Україна продовжує військову операцію в режимі тиші на Кінбурнській косі – ОК "Південь"
«Виїжджати не потрібно». У Зеленського заспокоїли українців щодо блекауту«Виїжджати не потрібно». У Зеленського заспокоїли українців щодо блекауту
Путін не може перемогти, це була б катастрофа — Столтенберг на засіданні ПА НАТОПутін не може перемогти, це була б катастрофа — Столтенберг на засіданні ПА НАТО
Україна отримала два ЗРК Crotale від ФранціїУкраїна отримала два ЗРК Crotale від Франції
На саміті COP27 домовилися створити фонд відшкодування збитків від зміни клімату для «вразливих країн» — CNNНа саміті COP27 домовилися створити фонд відшкодування збитків від зміни клімату для «вразливих країн» — CNN
Російські бомбардувальники здійснили небезпечний маневр поблизу підрозділу НАТО біля берегів ПольщіРосійські бомбардувальники здійснили небезпечний маневр поблизу підрозділу НАТО біля берегів Польщі
Україна вже отримала 30 німецьких "Гепардів": що говорять у ЗСУ про їхню ефективність проти "шахідів"Україна вже отримала 30 німецьких "Гепардів": що говорять у ЗСУ про їхню ефективність проти "шахідів"
Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"
Україна має моральну перевагу, але зараз їй потрібні боєприпаси – The EconomistУкраїна має моральну перевагу, але зараз їй потрібні боєприпаси – The Economist
Последние новости
Подгружаем последние новости