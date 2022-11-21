Україна розраховує, що НАТО на наступному саміті розгляне її заявку щодо членства в Альянсі

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Мадриді заявила, що Україна розраховує на розгляд на наступному саміті НАТО її заявки щодо членства в Альянсі і закликає партнерів проявити таку саму сміливість, яку демонструють українські військові. Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Стефанішиної, сьогодні Україна забезпечує мир і безпеку на східному фланзі НАТО, а безпрецедентна підтримка в українському суспільстві євроатлантичних прагнень свідчить про глибоке розуміння значення колективної безпеки в Європі і НАТО як найефективнішої безпекової організації, яка захищає мир. Водночас вона зауважила, що повернення до порядку денного ядерної загрози створює найбільш критичну безпекову ситуацію у світі з часів Другої світової війни і вимагає екстраординарних рішень і від України, і від демократичного світу.