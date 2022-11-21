Сійярто поїхав на форум «Росатома» в Сочі

Керівник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який не підтримує допосогу ЄС Україні у боротьбі проти російської агресії, братиме участь у організованому «Росатомом» формі «Атомекспо» у Сочі. Про це він особисто повідомив в своєму Facebook

«Ніч ще далеко не закінчилася, але нам треба йти. Вранці у мене зустріч в Сочі. «Атомекспо» - одна з найважливіших зустрічей атомної галузі. В умовах глобальної енергетичної кризи для країни безпрецедентно важливо мати можливість виробляти необхідну кількість енергії», - написав він близько 4 ранку та опублікував фото із аеропорту в Будапешті.

Раніше уряд Угорщини та російський державний концерн «Росатом» уклали контракт на будівництво нового реактора електростанції «Пакш» в Угорщині. Очікується, що він запрацює до 2030 року.

Раніше Сійярто заявляв, що Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії.