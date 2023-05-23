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2023-05-23
Зеленський поїхав на фронт, щоб нагородити морських піхотинців
Сьогодні морська піхота України відзначає своє професійне свято
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 травня, прибув на лінію фронту, де відзначив нагородами службовців Військово-морської піхоти Збройних сил України, інформує
© Володимир Зеленський / Telegram
«Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!», - написав президент у своєму Telegram.
Ірина Знась, ZN.ua