Зеленський поїхав на фронт, щоб нагородити морських піхотинців

Сьогодні морська піхота України відзначає своє професійне свято

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 травня, прибув на лінію фронту, де відзначив нагородами службовців Військово-морської піхоти Збройних сил України, інформує ZN.ua.

Зеленський поїхав на фронт, щоб нагородити морських піхотинців
© Володимир Зеленський / Telegram

«Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!», - написав президент у своєму Telegram.


Ірина Знась, ZN.ua





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