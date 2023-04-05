Запрошення глави МЗС України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО – Сійярто

З Угорщини вкотре лунають антиукраїнські наративи.

Запрошення глави МЗС України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО – Сійярто
© Szijj?rt? P?ter/Facebook

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто невдоволений поновленню засідань Комісії Україна – НАТО, вперше з 2017 року. Про це він написав у своєму Facebook.

"Запрошення міністра закордонних справ України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО, але ми візьмемо участь у зустрічі в дусі конструктиву", – зазначив очільник угорського МЗС.

За його словами, Будапешт перестане блокувати зближення України з НАТО "тільки й тільки за умови, що українці повернуть угорцям Закарпаття права, якими вони користувалися до 2015 року".

Водночас глава угорського дипломатії додав, що міністерська зустріч Альянсу має підкреслити, що "НАТО не бере участі у війні по сусідству з нами і що необхідно зробити все можливе, би запобігти прямому конфлікту між НАТО і Росією".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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