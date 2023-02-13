Угорський театр абсурду: мережі розгнівав візит Сійярто до Мінська для "розмови про мир" в Україну

У понеділок, 13 лютого, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув з візитом до Білорусі, яка проводить разом з Росією військові навчання.

Про це повідомив голова зовнішньополітичного відомства офіційного Будапешта, інформує Апостроф.

За словами Сійярто, Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти почнуть діяти в інтересах миру і уникати будь-яких кроків, які можуть призвести до продовження або ескалації російсько-української війни.

"Це мирна позиція, яку я займатиму на переговорах у Мінську сьогодні", - заявив Сійярто.

Також він очікує, що його візит до Білорусі критикуватимуть, проте висловив упевненість, що без каналів зв'язку немає переговорів, а без переговорів - немає і миру.

У той же час українці в коментарях пройшлися і по Сійярто, і по його "начальнику" Віктором Орбаном і по самій Угорщині.


Олексій Руденко, Апостроф





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