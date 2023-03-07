Російський Ялтинський міжнародний економічний форум з'їхав з Криму

Ялтинський міжнародний економічний форум, який проводився Росією в окупованому Криму з 2015 року і входив до четвірки найбільших інвестиційних форумів Росії після Петербурзького, Східного та Сочинського форумів, залишає півострів. Це випливає із повідомлення у соцмережах гауляйтера Криму Сєргєя Аксьонова, якого цитую ть російські ЗМІ.

Евакуацію заходу на російську територію Аксьонов пояснив логістичними проблемами, які він назвав "особливостями".

"Цього року проведення Ялтинського міжнародного економічного форуму планується у Москві у зв'язку з певними логістичними особливостями", - зазначив представник окупаційної влади.