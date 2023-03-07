Російський Ялтинський міжнародний економічний форум з'їхав з Криму

Гауляйтер півострова Аксьонов визнав, що півострів має щонайменше логістичні проблеми, інформує ZN.ua.

Російський Ялтинський міжнародний економічний форум з'їхав з Криму
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Ялтинський міжнародний економічний форум, який проводився Росією в окупованому Криму з 2015 року і входив до четвірки найбільших інвестиційних форумів Росії після Петербурзького, Східного та Сочинського форумів, залишає півострів. Це випливає із повідомлення у соцмережах гауляйтера Криму Сєргєя Аксьонова, якого цитують російські ЗМІ.

Евакуацію заходу на російську територію Аксьонов пояснив логістичними проблемами, які він назвав "особливостями".

"Цього року проведення Ялтинського міжнародного економічного форуму планується у Москві у зв'язку з певними логістичними особливостями", - зазначив представник окупаційної влади.

Але фактично Росії вже четвертий рік поспіль не вдається провести цей форум, який став черговим інструментом пропаганди РФ, і був покликаний продемонструвати нначебто інтерес інвесторів до цих територій, попри їх окупацію.

У 2020-2021 роках скасування форуму пояснювали пандемією коронавірусу. Хоча заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін заявляв, що Ялтинський форум не планують скасовувати через поширення захворюваності.


Лія Ільченко, ZN.ua





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