Російський Ялтинський міжнародний економічний форум з'їхав з Криму
Гауляйтер півострова Аксьонов визнав, що півострів має щонайменше логістичні проблеми, інформує
Ялтинський міжнародний економічний форум, який проводився Росією в окупованому Криму з 2015 року і входив до четвірки найбільших інвестиційних форумів Росії після Петербурзького, Східного та Сочинського форумів, залишає півострів. Це випливає із повідомлення у соцмережах гауляйтера Криму Сєргєя Аксьонова, якого
Евакуацію заходу на російську територію Аксьонов пояснив логістичними проблемами, які він назвав "особливостями".
"Цього року проведення Ялтинського міжнародного економічного форуму планується у Москві у зв'язку з певними логістичними особливостями", - зазначив представник окупаційної влади.
Але фактично Росії вже четвертий рік поспіль
У 2020-2021 роках скасування форуму пояснювали пандемією коронавірусу. Хоча заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін заявляв, що Ялтинський форум не планують скасовувати через поширення захворюваності.