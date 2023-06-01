На 12 років сяде зрадник, який поїхав служити в ЗС РФ
Після служби в армії країни-агресора чоловік вирішив повернутися додому.
Суд визнав винним у державній зраді чоловіка, якого Служба безпеки України затримала у травні 2022 року, коли він повернувся з РФ. Після служби в ЗС РФ зрадник захотів повернутися додому,
Зрадником є громадян України, який у 2009 році виїхав на постійне проживання до Росії. Чоловік там набув нового громадянства. У 2013 році його призвали на строкову військову службу. Згодом чоловік вирішив продовжити своє перебування у російському війську та у 2016 році підписав контракт на декілька років із ворожою армією. Його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади (місто Волгоград).
Правоохоронці встановили, що ця бригада брала активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. Після закінчення контракту і після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник вирішив повернутися в Україну. СБУ затримали чоловіка на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом. Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначив 12 років тюрми.