На 12 років сяде зрадник, який поїхав служити в ЗС РФ

Після служби в армії країни-агресора чоловік вирішив повернутися додому.

Суд визнав винним у державній зраді чоловіка, якого Служба безпеки України затримала у травні 2022 року, коли він повернувся з РФ . Після служби в ЗС РФ зрадник захотів повернутися додому, повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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Зрадником є громадян України, який у 2009 році виїхав на постійне проживання до Росії. Чоловік там набув нового громадянства. У 2013 році його призвали на строкову військову службу. Згодом чоловік вирішив продовжити своє перебування у російському війську та у 2016 році підписав контракт на декілька років із ворожою армією. Його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади (місто Волгоград).