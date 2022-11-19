Глава АМУ пояснив, як на рівні держави працює штаб із ліквідації наслідків руйнувань критичної інфраструктури

У питанні забезпечення роботи збереження та відновлення критичної інфраструктури місцева та центральна влада комунікує на рівні урядового штабу з підготовки до проведення опалювального сезону. Як працює цей механізм на всіх рівнях, пояснив в інтерв'ю ZN.UA директор Асоціації міст України (АМУ) Олександр Слобожан, з яким поговорила Інна Ведернікова.

«Це стара стабільна структура з підготовки до опалювального сезону, робота якої змінена під нові виклики. Туди входять основні профільні міністри, включаючи голів Мінрегіону, Мінфіну, Мінпаливенерго, а також профільних підприємств», – зазначив Слобожан.

Він також додав, що згідно з постановою Кабміну, до відходу до НАК "Нафтогаз" штаб очолював ексглава Мінрегіону Олексій Чернишов. Йому вдалося ефективно організувати його роботу. Швидше за все, на найближчому засіданні уряду склад Штабу буде перезатверджено.

При цьому бере участь у роботі штабу та офіс президента.

«Свого часу саме з ОПУ ми провели меморандум, яким стримали зростання тарифів перед опалювальним сезоном. Наразі профільний заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко або представники департаменту регіонального розвитку також взаємодіють зі штабом Кабміну», – додав Слобожан.

Говорячи про комунікацію на рівні області та громад він пояснив, що базова взаємодія відбувається на рівні муніципальної влади, Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також голів обласних військових адміністрацій.

«У створених на рівні області та громадах оперативних штабах присутні всі суб'єкти господарювання, включаючи енергетиків, газовиків, тепловиків, комунальників. Є затверджений Кабміном алгоритм взаємодії. Процедуру створення таких штабів із підготовки до зими прописано в законі та постановах Кабміну. Сьогодні всі рішення ухвалюються в рамках цих штабів. Більше того, всі знають, як і що працює, як, хто і з ким взаємодіє у разі техногенних катастроф. Ми всіма силами намагаємося зараз не допустити ту катастрофу, яка можлива у разі блекауту. І ми маємо шанс», – зазначив Слобожан.